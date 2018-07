EDP Renováveis atinge 9 euros pela primeira vez e negoceia 23% acima da OPA

A EDP Renováveis voltou a renovar máximos de sempre na manhã desta segunda-feira, 2 de Julho, tendo mesmo negociado precisamente nos 9 euros por acção, o que acontece pela primeira vez desde que a cotada liderada por Manso Neto passou a cotar em bolsa.





A empresa segue agora a ganhar 0,62% para 8,985 euros, estando assim a negociar acima dos 8 euros a que aos títulos da empresa entraram em bolsa na Oferta Pública de Venda (OPV) realizada em Junho de 2008.