Já o factor de utilização estabilizou nos 30%.



"A EDPR geria um portefólio de 11,2 GW em 11 países, dos quais 5,4 GW na Europa (2,5 GW em Espanha, 1,3 GW em Portugal e 1,6 GW no RdE), 5,5 GW na América do Norte e os restantes 0,3 GW no Brasil", realça a empresa no comunicado.



"Nos últimos 12 meses a EDPR aumentou o seu portfolio global em 576 MW, dos quais 303 MW na América do Norte, 147 MW na Europa e 127 MW no Brasil", acrescenta a mesma fonte.



A EDP Renováveis revela assim os dados operacionais, dias antes de reportar os resultados líquidos dos primeiros nove meses do ano. A apresentação dos resultados está agendada para 7 de Novembro.

A EDP Renováveis fechou os primeiros nove meses do ano com um aumento de 4% na produção de electricidade, revelou a empresa liderada por João Manso Neto através de um comunicado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A justificar esta evolução esteve sobretudo o México (+20%) e o Brasil (+48%). O mercado dos EUA também cresceu, ainda que de forma mais moderada (7%), mantendo-se, destacado, como o maior mercado da Renováveis, com uma produção de quase 11GWh. Os EUA são assim responsáveis por mais de metade da produção da empresa de energias alternativas.Do lado oposto esteve a Europa, onde a produção caiu 3%, uma variação idêntica à observada no mercado nacional. Espanha contrariou a tendência, ao verificar um aumento de 1%. Ainda assim, com o resto da Europa a registar uma redução de 8%, o crescimento total desta região acabou por ser negativo.