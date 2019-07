EDP Renováveis aumenta produção de energia no primeiro semestre

A EDP Renováveis aumentou a produção de energia no primeiro semestre do ano. O mercado português foi o único onde se registou uma quebra.





Portugal foi o único país onde a produção diminuiu (2%), revelam os dados. A empresa liderada por João Manso Neto explica que o crescimento da geração de energia na Europa esteve relacionado com o "aumento da capacidade e recurso eólico estável." Já na América do Norte, o acréscimo refletiu a "capacidade adicional apesar de menor recurso eólico" no primeiro trimestre. Quanto ao Brasil, o aumento de produção esteve relacionado com a "adição de nova capacidade".



A EDP Renováveis registou um aumento de 5% na produção de energia no primeiro semestre do ano, um aumento para o qual contribuíram todos os mercados, com exceção de Portugal, revelam os dados operacionais publicados esta quarta-feira, 10 de julho, na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O maior aumento de produção foi registado no Brasil (66%), mas são os EUA que continuam a representar o maior mercado. Num total de 16,2 TWh produzidos no primeiro semestre, 8,4 TWh provém dos EUA.