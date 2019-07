De acordo com a subsidiária da EDP para as renováveis, atualmente a empresa tem 467 MW de "tecnologia eólica onshore instalada" no Brasil.



"Com este novo contrato, a [empresa] reforça a sua presença num mercado com baixo perfil de risco, através do estabelecimento de contratos a longo prazo, com recursos renováveis atrativos e fortes perspetivas para o sector a médio e longoprazo", detalha a energética liderada por João Manso Neto.



Os projetos de energia eólica e solar em desenvolvimento na EDP Renováveis superam os 1 GW, "dos quais 0,2 GW têm início da operação previsto para 2021, 0,4 GW para 2022 e 0,5 GW até 2023, com todos os contratos de longo prazo assegurados".



"Considerando este CAE, a EDPR tem atualmente contratados 3,3 GW dos 7 GW de capacidade global prevista para o período de 2019-22, conforme anunciado no Strategic update de 12 de março de 2019", esclarece ainda a empresa.

A EDP Renováveis Brasil alcançou um acordo para vender durante duas décadas a energia gerada nos parques eólicos de Monte Verde VI e Boqueirão I-II, no estado brasileiro de Rio Grande do Norte, de acordo com o comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta segunda-feira, 8 de julho.Os projetos eólicos têm uma capacidade total de 126 MW. O início das operações é "esperado" para 2022 pelo que o contrato deverá durar até 2042.