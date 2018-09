EDP Renováveis entra no mercado brasileiro de energia solar

Andrew Caballero-Reynolds/Bloomberg

A EDP Renováveis Brasil assegurou um contrato privado (CAE - Contrato de Aquisição de Energia) de 15 anos para a venda de electricidade a ser gerada pelo parque solar fotovoltaico Pereira Barreto, anunciou em comunicado à CMVM a casa-mãe EDP.

Nos termos acordados, o contrato entrará em vigor no início do ano de 2022, refere o mesmo documento.

"Este contrato é mais uma prova da importância do Brasil para a estratégia da EDP Renováveis e do grupo no panorama mundial. Esta entrada no mercado brasileiro de energia solar é também uma aposta na diversificação de tecnologias de produção de energia, tendo sempre em conta o papel cada vez mais importante das energias limpas", afirmou António Mexia, CEO do grupo EDP.

"O Brasil é um mercado prioritário, que nos está a dar boas oportunidades de crescimento", acrescentou o presidente executivo da EDP.

O projecto, localizado no estado brasileiro de São Paulo, tem uma capacidade total de 199 MW (megawatts).

"Com este contrato a EDPR entra no mercado brasileiro de energia solar, reforçando e diversificando a sua presença num mercado com baixo perfil de risco, através do estabelecimento de contratos de longoprazo, com recursos renováveis atractivos e fortes perspectivas para o sector a médio e longo-prazo", salienta o comunicado.

No Brasil, considerando este novo contrato, a EDPR tem actualmente c.1 GW (gigawatts) de projectos de energia renovável em construção e desenvolvimento, com início das operações esperadas até 2024 e com tarifas de longo prazo asseguradas.