EDP Renováveis entra num novo mercado que Mexia vê com "elevado potencial"

Mafalda Santos

A EDP Renováveis entrou num novo mercado. O contrato conseguido na Grécia, por 20 anos, garante a venda de geração eólica do parque Livadi, cujo início da operação é esperado para 2020.

"A entrada neste novo mercado é mais um importante passo na estratégia de internacionalização do Grupo EDP", salienta numa declaração escrita ao Negócios António Mexia, acrescentando que "este contrato é um sinal claro da nossa liderança nas renováveis, área em que a Grécia tem um elevado potencial de crescimento."

O leilão foi para um total de 176 MW, com a Renováveis a garantir 25,5%.

No comunicado, a empresa, que está sob OPA da China Three Gorges, assegura que "continua a analisar oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projectos rentáveis focados em países com perfil de baixo risco e estabilidade regulatória".

De acordo com o comunicado da empresa de energia verde, foi assegurado um contrato de 20 anos, "na sequência do leilão de energia Grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Livadi com 45 MW (megawatts) de capacidade".