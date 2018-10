EDP Renováveis escolhida pela Walmart para fornecer energia eólica nos EUA

As duas empresas fecharam três contratos de compra e venda de energia eólica, que vão permitir a construção de três novos parques eólicos de grande escala nos estados do Illinois e do Indiana.

A EDP Renováveis foi a empresa escolhida pela norte-americana Walmart para fornecer energia eólica nos Estados Unidos. De acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira, 16 de Outubro, pela EDP, as duas empresas fecharam três contratos de compra e venda de energia eólica (PPA, na sigla em inglês), que vão permitir a construção de três novos parques eólicos de grande escala nos estados do Illinois e do Indiana.





No total, este investimento de 233 MW inclui 123 MW no parque eólico Bright Stalk (um projecto de 205 MW em McLean County, Illinois, com início de operações previsto para 2019), 60 MW no parque eólico Headwaters II (um projecto de 200 MW em Randolph County, Indiana, com início de operações previsto para 2020) e 50 MW no parque eólico Harvest Ridge, anteriormente designado Broadlands (um projecto de 200 MW em Douglas County, Illinois, com início de operações previsto para 2019).