"O sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projectos competitivos com visibilidade de longo-prazo", salienta a EDP Renováveis no mesmo comunicado.

A EDP Renováveis, "através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, estabeleceu um contrato ("CAE") de 15 anos, com uma empresa do segmento Comercial e Industrial ("C&I"), para a venda de energia produzida pelo projecto eólico de Hidalgo II", informa a empresa em comunicado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).O projecto Hidalgo II localiza-se no Estado do Texas, e tem início previsto em 2019. A empresa liderada por Manso Neto acordou a venda de 50 megawatts.Com este contrato, a EDP soma um total de 1,6 GW de contratos de longo prazo de energia eólica para projectos a serem instalados no período 2016-2020. Desta forma, a empresa tem contratado mais de 90% do objectivo de 3,5 GW de adições de capacidade para este mesmo período, tal como propôs no dia do investidor de Maio de 2016.