EDP Renováveis ganha contrato de 33MW em leilão eólico na Grécia

A EDP Renováveis reforçou a sua presença na Grécia ao ganhar um contrato diferencial [Contract for Diference] de 20 anos para a venda de geração eólica na sequência de um leilão de energia, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O projeto, situado no parque Xironomi, conta com 33 MW de capacidade e está localizado na região central da Grécia. A empresa liderada por Manso Neto estima que o parque deverá entrar em operação em 2022.





"Com este novo contrato, que representa 13% da capacidade total do leilão, a EDP Renováveis reforça a sua presença na Grécia com c.120 MW previstos para entrar em operação entre 2020 e 2022 no país, um novo mercado com um desenvolvimento sustentável do seu recurso de energia renovável", refere o braço da EDP para as renováveis.





Atualmente, a EDP Renováveis tem assegurado cerca de 70% dos 7 GW de capacidade de instalação eólica e solar prevista para o período de 2019-2022, conforme anunciado no plano estratégico anunciado em março de 2019.





No mesmo comunicado, a empresa aproveita para sublinha que "a energia eólica é uma parte essencial da transição energética global". E garante que "continua a analisar oportunidades de crescimento, enquanto desenvolve projetos rentáveis focados em países com perfil de baixo risco e estabilidade regulatória".