EDP Renováveis ganha um novo contrato na Grécia

A EDP Renováveis ganhou um Contract for Diference (CfD) de 20 anos, na Grécia, revelou a empresa através de um comunicado enviado para a Comissão do Mercadode Vlores Mobiliários (CMVM).

Este contrato foi ganho "sequência do leilão de energia Grego, para a venda de geração eólica produzida pelo parque Aerorrachi com 15 MW de capacidade. O projecto, localizado na região norte da Grécia, deverá entrar em operação até 2021", adianta a mesma fonte.

"A 4 de Julho de 2018, a EDPR anunciou a entrada na Grécia com a atribuição de um CfD de 20 anos para o parque eólico Livadi de 45 MW. Com este novo contrato, a EDPR reforça a sua presença num novo mercado com um desenvolvimento sustentável do seu recurso de energia renovável", acrescenta a mesma fonte.