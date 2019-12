EDP Renováveis avança 11 novos projetos eólicos na Polónia

A EDP Renováveis informou esta quinta-feira, 19 de dezembro, que garantiu um novo contrato para o fornecimento de energia eólica na Polónia, que prevê um aumento da capacidade de produção no país.

O novo contrato estende-se pelo prazo de 15 anos e contempla a venda de eletricidade produzida a partir de 11 projetos de energia eólica onshore, com capacidade total de 307 megawatts (MW), explica a elétrica no comunicado publicado no site da Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários (CMVM).

A instalação dos parques eólicos está prevista para 2021 e 2022. Com este reforço de capacidade na Polónia, o portefólio da EDP neste país deverá atingir, em 2022, os 705 MW.

De acordo com a mesma informação, o braço de energias limpas da EDP já em assegurados 74% dos 7 gigawatts (GW) de capacidade eólica e solar prevista para o período de 2019-2022, conforme anunciado no Strategic Update de março de 2019, "e continuará a analisar e desenvolver projetos rentáveis".