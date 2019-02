Bruno Simão

A EDP Renováveis quer entrar na corrida do solar em Portugal. A garantia foi dada pelo presidente executivo da EDP Renováveis, Manso Neto, na conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados de 2018.



"Vai haver um leilão em Portugal, e temos a intenção de participar", disse o líder do braço da EDP para as renováveis.



Questionado sobre a possibilidade de avançar para projetos híbridos [centrais eólicas com solares] no seguimento destes leilões, o gestor confessou que olha para essa hipótese com bons olhos, no entanto admite que em termos regulatórios poderia não ser fácil.



Mas esta não é a única "oportunidade" destacada pelo gestor com a entrada na corrida do solar em Portugal. "Em Portugal e Espanha a maior área de crescimento será a dos PPA [contratos de venda de energia de longo prazo]. E o solar em Portugal vai ser uma grande oportunidade" para este objetivo.



A EDP Renováveis fechou o ano passado com lucros de 313 milhões de euros, o que representa uma subida de 14% face ao resultado líquido de 275,9 milhões registados em 2017.



A América do Norte continua a ser o motor de crescimento da empresa, tendo representado 48% do resultado antes de juros, impostos, amortizações de depreciações (EBITDA), que totalizou 1,3 mil milhões de euros. Espanha contribuiu com 20% e Portugal com 17%.



No que toca à capacidade instalada, metade encontra-se nos EUA e Canadá. Espanha soma 21% do atual portfólio de ativos com 11,7 GW e Portugal está em terceiro lugar com 11%.



Manso Neto revelou ainda que este ano a empresa tem planos de instalar 1GW, "a maioria nos Estados Unidos".