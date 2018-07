António Mexia realça, em declarações ao Negócios, que o objectivo é alcançado um ano e meio antes do previsto e "é mais um sinal de visibilidade e capacidade de entrega do investimento com que nos comprometemos com o mercado".



Num momento que as duas empresas estão sob ofertas públicas de aquisição (OPA) pela China Three Gorges, a eléctrica aproveita para acrescentar que "os novos CAE reforçam o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projectos competitivos com visibilidade de longo-prazo".



A EDP Renováveis firmou quatro contratos de 15 anos com três sociedades nos Estados Unidos da América para a venda de energia que está a ser produzida por dois parques eólicos no estado de Illinois e no estado de Indiana, anunciou a empresa. Com estes contratos, a eléctrica verde supera os objectivos de adições de capacidade previstos no plano estratégico.António Mexia, numa declaração escrita ao Negócios, realça que "alcançar este objectivo um ano e meio antes do previsto é mais um sinal de visibilidade e capacidade de entrega do investimento com que nos comprometemos com o mercado".Os contratos são para venda de 405 MW (Megawatts), o que significa que a empresa consegue ultrapassar, com esta fatia, o objectivo estabelecido para 2020.A Renováveis, que é detida em 82,6% pela EDP, tinha previsto nestes parques eólicos, que entram em operação em 2019 e 2020, atingir os 1,8 GW (gigawatts) de contratos de longo prazo. Mas com estes contratos já garantiu 2,1 GW.