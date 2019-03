EDP Renováveis vai vender energia à Microsoft nos Estados Unidos

A EDP Renováveis fechou dois contratos de compra e venda de energia com a Microsoft, nos quais ficou acordada a venda de energia eólica durante quinze anos.





A energia entregue à Microsoft será proveniente de um parque no Estado norte-americano de Ohio, o Timber Road IV. Este terá uma capacidade de 125 megawatt (MW), o equivalente ao abastecimento de mais de 36 mil habitações durante um ano. As hélices das eólicas deverão dar início à geração de energia ainda em 2019.





Estes contratos de compra e venda de energia, conhecidos por PPA na sigla inglesa, fazem parte de um pacote de novos parques anunciados pela EDP Renováveis a 24 de julho do ano passado, no qual também se incluíam outros nomes de grandes empresas: Facebook, Wallmart e Salesforce.





"Este tipo de acordos são um exemplo claro da capacidade da empresa de trabalhar diretamente com clientes institucionais, contribuindo para que alcancem os seus objetivos relacionados com energia renovável", considera a EDP, no texto do comunicado enviado à imprensa.





Quando estiver em funcionamento, o parque eólico Timber Road IV será o quarto detido pela EDP Renováveis no Estado do Ohio. Juntos, os quatro parques têm uma capacidade total de 392MW e representam mais de 40% da capacidade eólica instalada naquele Estado. Olhando à escala do país, a EDP Renováveis já está presente em 15 Estados.