EDP Renováveis vende 125 MW de energia eólica nos EUA

A EDP Renováveis assinou dois contratos (CAE) de 15 anos com uma empresa do segmento comercial e industrial para a venda de energia produzida por um parque eólico no estado do Ohio no total de 125 Megawatts (MW).

A EDP Renewables North America, subsidiária da EDP Renováveis (EDPR), firmou dois contratos com a duração de 15 anos para a venda de energia produzida por um parque eólico no estado do Ohio num total de 125 Megawatts (MW), anunciou esta terça-feira a empresa liderada por Manso Neto.

Os dois contratos (CAE) foram estabelecidos com "uma empresa do segmento comercial e industrial" e abrangem a venda de 125 MW de energia produzida pelo parque eólico Timber Road IV, localizado no Ohio e que deverá iniciar as operações em 2019.

A empresa assinala que, "na sequência destes acordos, a EDPR já garantiu 2,2 GW de CAEs nos EUA, excedendo o objectivo de 1,8 GW de contratos de longo prazo de energia eólica para projectos a serem instalados no país no período de 2016-2020".

A empresa tem, neste momento, contratados cerca de 3,8 gigawatts (GW) de "adições de capacidade global, excedendo a meta de 3,5 GW do Plano de Negócios para 2016-2020", sublinha a EDP Renováveis.