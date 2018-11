EDP Renováveis vende mais 13,4% de projecto eólico marítimo na Escócia

A empresa liderada por Manso Neto vendeu uma participação de 13,4% no projecto eólico marítimo Moray Offshore por cerca de 61 milhões de euros. Isto depois de ter concluído a venda de uma posição de 20% no mesmo projecto no início do ano.

A EDP Renováveis anunciou a conclusão da venda de uma participação de 13,4% no projecto eólico marítimo Moray Offshore Windfarm East. A posição foi vendida à Diamond Generating Europe Limited por 54 milhões de libras (cerca de 61,8 milhões de euros).

"Com a conclusão desta transacção, a participação da EDPR no projecto MOWEL é de 43,3%, juntamente com a DGE (33,4%) e a ENGIE (23,3%)", lê-se no comunicado divulgado esta quarta-feira, 14 de Novembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário.

Este projecto deverá estar concluído em 2022, e conta com um contrato de remuneração de produção de electricidade de 950 megawatts no valor de 57,5 libras (65,80 euros) por megawatt hora, a preços de 2012.

Esta operação é anunciada depois de a EDP Renováveis ter revelado, em Março, que concluiu a venda de uma participação de 20% no projecto eólico marítimo na Escócia.



Na altura, foi ainda anunciado que a empresa liderada por Manso Neto e a japonesa Mitsubishi, através da sua subsidiária Diamond Generation Europe, tinham também chegado a acordo sobre a "venda adicional de uma participação de 13,4% por parte da EDP Renováveis à Mitsubishi Corporation, sob os mesmos termos e condições".