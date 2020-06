EDP sobe salário base de admissão para mínimo de 1.000 euros

A EDP vai aumentar, para um mínimo de mil euros, o vencimento base de entrada na empresa. Este valor representa um crescimento de 11% face a 2019, situando-se 57% acima do salário mínimo nacional.





Esta é uma das medidas que faz parte do acordo fechado entre a EDP e os sindicatos, através do qual se pretende valorizar as remunerações mais baixas e as novas contratações de pessoal.