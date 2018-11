EDP tem 45 milhões para investir em start-ups

A eléctrica nacional quer trazer inovação para dentro da empresa através de projectos empreendedores. No Web Summit espera encontrar parcerias com as start-ups.

Bruno Simão

A EDP tem 45 milhões de euros que quer dedicar ao investimento em start-ups, avança a empresa em comunicado. A eléctrica vai estar no Web Summit, disponível para ouvir propostas de empreendedores.



Entre as várias ocasiões para as start-ups se promoverem junto dos investidores durante o evento, a EDP lança o EDP Elevator Pitch, no qual os empreendedores vão poder apresentar o projecto a um responsável da empresa. Esta apresentação pode desencadear "oportunidades de negócio", afirma a empresa.



"A Web Summit é o momento ideal para, em apenas três dias, conhecermos dezenas de start-ups com quem podemos vir a trabalhar e investir", afirma António Mexia, CEO do grupo EDP, na nota de imprensa.

O líder da eléctrica acredita que "as grandes companhias já não conseguem descobrir o futuro sozinhas" e potenciais parceiros podem ajudar a empresa a "enfrentar os desafios num sector em plena revolução".



Para além desta iniciativa, no âmbito dos programas EDP Starter e EDP Ventures, a EDP vai levar 13 start-ups ao evento, para que se possam expor, participar em mesas redondas e ter acesso a sessões de aconselhamento profissional e a workshops.

Entre as 13 contempladas, quatro são portuguesas: a Glartek, que se dedica ao diagnóstico de problemas com tecnologia de realidade aumentada e facilita manutenção industrial; a Jungle, que batalha no campo da inteligência artificial; a Loqr, que trabalha em cibersegurança com recurso a inteligência artificial para proteger contas de clientes; e finalmente a Eggelectronics, que produz dispositivos para carregar simultaneamente 17 aparelhos.