EDP vai analisar "cuidadosamente" as propostas da Elliott

Bloomberg

A EDP emitiu esta quinta-feira um comunicado onde agradece a contribuição da Elliott, acionista com 2,29% do capital da empresa, e promete "analisar cuidadosamente as suas propostas", que foram hoje divulgadas ao mercado.

"O foco da EDP é criar valor para os seus acionistas, clientes, colaboradores e restantes stakeholders. Como tal, agradecemos a contribuição da Elliott e iremos analisar cuidadosamente as suas propostas, em linha com a prática seguida com todos os nossos acionistas", refere o comunicado divulgado junto da CMVM.

Esta foi a resposta da elétrica liderada por António Mexia à carta enviada esta manhã pelo fundo ativista Elliott à administração da EDP, onde sublinha que os ativos de "grande qualidade" da elétrica estão a ser "subavaliados" na oferta de compra dos chineses da China Three Gorges (CTG). E, por isso mesmo, os ativistas consideram que a EDP "ficará mais fraca" e mais "vulnerável" caso a CTG seja bem sucedida na operação.

O fundo acredita que a oferta tornará o portefólio menos atrativo" e que as oportunidades de crescimento ficarão "diminuídas". Adicionalmente, critica a Oferta Pública de Aquisição (OPA) por constituir "a maior fonte de incerteza que a empresa enfrenta hoje", impactando, nesta ótica, a EDP de forma negativa.

O fundo Paul Elliott Singer, conhecido como "Abutre da Argentina", entrou no capital da EDP em outubro de 2018, altura em que passou a controlar 2,2925% do capital da elétrica liderada por António Mexia.

Esta quinta-feira, já depois de ser conhecida esta discordância do fundo, o valor dos títulos da EDP voltou a superar o preço da OPA lançada pela CTG, algo que não se verificava precisamente desde outubro passado.



A opinião do fundo Elliott coincide com a que foi partilhada pela EDP na sequência do anúncio da oferta da CTG. No relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 9 de junho de 2018, a administração liderada por António Mexia sustentou que o preço oferecido pelos chineses não reflete o valor da empresa nem o prémio de controlo implícito nesta operação.



No comunicado de hoje, a EDP recorda que irá apresentar um "strategic update" ao mercado juntamente com a divulgação dos resultados anuais no próximo dia 12 de março. "Continuamos comprometidos com um constante e construtivo diálogo com os nossos acionistas", destaca.



(notícia atualizada às 19:05)