EDP vai criar rede de carregamento eléctrico para frotas empresariais

A EDP anunciou esta quinta-feira, 13 de Setembro, que vai investir numa nova rede de postos de carregamento eléctrico rápidos destinados às frotas empresariais. Esta nova rede, que será independente da rede pública Mobi.e, vai ser construída em parceria com a Efacec.





O projecto-piloto será instalado junto ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e vai disponibilizar dois pontos de carregadores rápidos em Lisboa. O objectivo é alargar a mais localizações, estando a eléctrica já em conversações com potenciais utilizadores e municípios, segundo o comunicado enviado às redacções.

Este projecto conta com tecnologia desenvolvida pela Efacec. E segue em linha com a estratégia apresentada pela EDP de alargar a sua presença no segmento de postos de carregamentos de veículos eléctricos em Portugal.

A empresa liderada por António Mexia sublinha ainda que este investimento "representa um importante passo na estratégia do grupo para a área da mobilidade e dá uma resposta clara às necessidades crescentes de consumo e aos desafios que se impõem actualmente às cidades em matéria de urbanismo".

"A descarbonização é um dos maiores desafios que o mundo enfrenta e só um esforço colectivo tornará esse objectivo possível. A EDP tem estado empenhada em dar o seu contributo, através da forte aposta em energias renováveis e na electrificação do consumo. O futuro da mobilidade será eléctrico, autónomo e partilhado e o grupo quer estar no centro desta revolução com soluções que respondam a necessidades concretas", referiu Vera Pinto Pereira, administradora da EDP, no mesmo documento.





Já para Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, "esta parceria com a EDP, que inclui vários projectos na área de mobilidade eléctrica, que vão desde a tecnologia de carregamento a sistemas de gestão integrada da rede de carregadores e interface à rede eléctrica, representa mais um passo no percurso de sucesso assente em inovação e sustentabilidade. Estamos focados no desenvolvimento de soluções que optimizem e maximizem a integração tecnológica e de sistemas, criando maior conveniência e poupança para o consumidor final."