A EDP vai investir mais 12 mil milhões de euros entre 2019-2022, dos quais, em termos líquidos, quase 7 mil milhões serão para reforçar o investimento em renováveis, de acordo com a atualização do plano estratégico que está a ser apresentado esta terça-feira em Londres.





De acordo com o plano divulgado à CMVM, a empresa espera encaixar perto de 6 mil milhões de euros com a venda de ativos na sequência da continuação da otimização do portfólio.

O plano fala na venda de ativos de produção na Península Ibérica, como centrais térmicas, mas não avança com mais pormenores. Com este passo, espera encaixar 2 mil milhões de euros.