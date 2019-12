O responsável da EDP incluiu este projeto numa lista que enumerou para mostrar que a empresa é "líder mundial das renováveis".



Dessa lista de projetos fazem parte as "redes inteligentes" (otimização dos sistemas de energia até chegar ao consumidor final) e o eólico flutuante (Windfloat Atlantic, uma central eólica no mar, ao largo de Viana do Castelo), entre outros.



Segundo fonte da EDP, o projeto de produção de hidrogénio, uma vez aprovado, "deverá arrancar no início de 2020", estando prevista a construção da parte de demonstração na Central de Ciclo Combinado do Ribatejo a partir de 2022.



Com um eletrolisador (produzir hidrogénio e oxigénio a partir da água) com capacidade instalada de um MW (megawatt) e 12 MWh (megawatts por hora) de capacidade de armazenamento, este projeto piloto será "uma referência e um dos maiores projetos" desta natureza em Portugal.



Segundo a fonte, esta será "certamente a tecnologia do futuro" para a produção de hidrogénio, permitindo o uso de renováveis, e "essencial" para que Portugal possa atingir as metas de neutralidade carbónica até 2050.



A EDP -- através do NEW R&D Centre for New Energy Technologies e da EDP Produção -- lidera o projeto piloto de demonstração à escala industrial naquela central, prevendo-se que esteja envolvida uma equipa de cerca de 50 profissionais da empresa.



Com este projeto, segundo a mesma fonte, a EDP pretende "ganhar experiência prática na produção de hidrogénio e sua reconversão em eletricidade", o que permitirá uma análise aprofundada da cadeia de valor do hidrogénio, estudando as aplicações e modelos de negócio mais favoráveis.



O hidrogénio é cada vez mais apontado como uma das alternativas para alcançar um futuro energético limpo, seguro e acessível.

