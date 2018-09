EDP vai publicar dados da produção online

A EDP Open Data é uma plataforma online lançada esta terça-feira pela EDP, na qual a eléctrica vai publicar os dados operacionais de vários negócios. Para começar, vão estar disponíveis os dados dos parques eólicos e solares da EDP Renováveis, mas o objectivo é incluir informações de todas as centrais do grupo que produzem energia.

O lançamento da plataforma vem com um desafio associado: a EDP incita a comunidade tecnológica a encontrar soluções para problemas operacionais das turbinas eólicas, premiando as "melhores e mais rápidas" equipas com 7.000 euros. Os participantes neste desafio terão de estar, contudo, presentes no evento onde está a ser apresentada a EDP Open Data, o Hack the Wind, à margem da maior conferência mundial de energia eólica, Wind Europe, que tem início esta terça-feira em Hamburgo. Outros desafios serão lançados na plataforma posteriormente.