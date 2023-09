EDP vende desvio tarifário em Portugal por 300 milhões de euros

A EDP anunciou esta quinta-feira ao mercado que a SU Eletricidade, comercializadora de último recurso do sistema elétrico português, detida a 100% pela EDP, vendeu o desvio tarifário em Portugal por 300 milhões de euros.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que "acordou a venda sem recurso de 300 milhões de euros do ajustamento definitivo de 2022 relativo à atividade de aquisição, e subsequente venda, de energia elétrica aos produtores que beneficiem de regimes de remuneração garantida".A SU Eletricidade, como comercializador de último recurso, existe e atua no mercado regulado.A comercialização de energia elétrica de último recurso está separada juridicamente das restantes atividades do Sistema Elétrico Nacional (SEN), devendo ser exercida segundo critérios de independência, segundo a página da empresa.