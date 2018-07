EDPR aumenta em 6% produção de energia renovável no primeiro semestre

O aumento da produção entre Janeiro e Junho beneficiou do aumento de capacidade ao longo dos últimos 12 meses, assim como de um recurso eólico estável face ao período homólogo, diz a subsidiária da EDP para as energias renováveis.

A EDP Renováveis produziu 15,5 Terawatts-hora (TWh) de energia renovável no primeiro semestre de 2018, traduzindo-se num incremento de 6% face ao mesmo período do ano passado, refere a empresa liderada por Manso Neto no seu relatório de produção e capacidade nos primeiros seis meses do ano.

O aumento da produção beneficiou das adições de capacidade ao longo dos últimos 12 meses (+0,6 gigawatts [GW]), assim como de um recurso eólico estável face ao período homólogo.

No período em análise, as operações da EDPR na Europa, América do Norte e Brasil geraram 41%, 56% e 3% do total da produção, respectivamente.

Na Europa, a geração aumentou 5% face aos primeiros seis meses de 2017, "impulsionada pelo excepcional recurso eólico no primeiro trimestre de 2018 em Espanha e Portugal, apesar do menor recurso eólico no segundo trimestre", sublinha o documento sobre a electricidade produzida e capacidade instalada.

Na América do Norte, a produção aumentou 6% face ao período homólogo do ano passado, totalizando 8,7 TWh, a reflectir o crescimento da capacidade instalada e o maior factor de utilização dos novos projectos.

Já no Brasil, a produção aumentou para 420 GWh (+34%), beneficiando do aumento de capacidade, apesar do menor recurso eólico no período.

No que diz respeito ao factor de utilização, este foi de 34% no primeiro semestre (estável face ao mesmo período do ano passado), reflectindo 99% do P50 (média esperada para um semestre médio) assim como as adições de capacidade com factores de utilização superiores.

Na Europa, a EDPR atingiu um factor de utilização de 29% entre Janeiro e Junho (+1 ponto percentual face aos primeiros seis meses do ano passado), "dado o excepcional recurso eólico na Península Ibérica no primeiro trimestre".

No primeiro trimestre, a empresa atingiu um factor de utilização de 29% (contra 31% no segundo trimestre de 2017), com a comparação trimestral impactada pelo inferior recurso eólico. Nesse período, a EDPR obteve um factor de utilização de 30% em Espanha (vs 28% no 1S17), superior à média de mercado (+1pp). Em Portugal, alcançou um factor de utilização de 31% (vs 28% no 1T17) e superior à média esperada para o primeiro semestre.

11 gigawatts em 11 países

Em matéria de portefólio, no final do primeiro semestre a EDPR geria uma carteira de 11 GW em 11 países, dos quais 5,2 GW na Europa (2,4 GW em Espanha, 1,3 GW em Portugal e 1,6 GW no resto do Velho Continente), 5,5 GW na América do Norte e os restantes 0,3 GW no Brasil, salienta a empresa.

"No 1S18 a EDPR instalou 37 MW, todos na Europa, nomeadamente em Itália como resultado do leilão de Dezembro de 2016", refere relatório.

Nos últimos 12 meses, a EDPR aumentou o seu portfolio global em 616 MW, dos quais 423 MW na América do Norte, 127 MW no Brasil e 66 MW líquidos na Europa.

Na Europa, 25 MW líquidos foram adicionados em Espanha (aquisição de 50% de participação num parque antes consolidado por equity) e 4 MW em França e 37 MW em Itália.

Na América do Norte, foram instalados 423 MW, nomeadamente os parques eólicos Meadow Lake V (100 MW; Indiana), Redbed Plains (99 MW; Oklahoma), Quilt Block (98 MW; Wisconsin), Hog Creek (66 MW; Ohio) e o parque solar Cypress Creek (60 MW; South Carolina).

No Brasil foram instalados 127 MW (JAU e Aventura).

Em Junho de 2018, a EDPR tinha 1.1 GW de capacidade em fase de construção. Na Europa 270 MW estavam em construção (Espanha 68 MW, Portugal 102 MW, França 26 MW, Itália 74 MW).

Nos EUA tinha em construção 679 MW, nomeadamente Turtle Creek (202 MW; Iowa), Meadow Lake VI (200 MW; Indiana), Prairie Queen (199 MW; Kansas) e Arkwright Summit (78 MW; Nova Iorque). No Brasil, a EDPR tinha um total de 137 MW em construção, relativo aos projectos eólicos de Babilónia.