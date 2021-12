Eduardo Pinheiro: “Concursos para projetos do PRR serão lançados em 2022”

Eduardo Pinheiro espera que na primeira quinzena de janeiro haja uma decisão sobre a suspensão do concurso para o projeto da nova ponte do metro do Porto. Se assim for, garante que não fica em causa o calendário de execução da obra. “Se assim não for, não me não posso comprometer com a concretização desse projeto” previsto no PRR, avisa.





