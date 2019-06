Efacec carrega primeiro veículo autónomo de transporte público em Portugal

A Efacec, que está a participar, de forma ativa, em sete dos maiores projetos de mobilidade elétrica a nível mundial, tem uma presença forte no projeto pioneiro do primeiro veículo autónomo de transporte público em Portugal, em fase de testes em Cascais.

"Para além de assegurar o carregador deste veículo, a empresa está a produzir outros sete carregadores públicos para veículos elétricos, a serem instalados no município, que vão integrar a rede do sistema MobiCascais", avança a Efacec, em comunicado.

Intitulado Easy Mile 10, este veículo não-tripulado é totalmente elétrico e está equipado com uma bateria de de 30.72 kWh, que permite um intervalo de operação estimado até 8/9 horas diárias, contando para isso com o carregador concebido e instalado pela Efacec em Cascais, no campus da Universidade Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em Carcavelos.

Numa primeira fase, o veículo, um minibus elétrico, vai ligar a Nova SBE à rotunda dos Lombos, também conhecida por rotunda da Quinta de São Gonçalo, junto à praia de Carcavelos, numa extensão de 700 metros.

Mais tarde, prevê-se a ligação da universidade à estação de comboios de Carcavelos, através deste "shuttle" autónomo, num trajeto de cerca de 1,5 quilómetros.

No âmbito deste projeto, a Efacec refere que forneceu, ainda, a sua solução View4Grid, uma plataforma CPMS (Charge Point Management System) de automação para a gestão e monitorização de infraestruturas de rede inteligente, que permite gerir e acompanhar ao minuto o carregamento do veículo autónomo, medir e controlar o acesso, carga e estado da rede.

"Este sistema será integrado por sua vez na plataforma de gestão da cidade de Cascais, que integra numa só ferramenta várias componentes de gestão e monitorização do trânsito, transportes públicos e as necessidades de manutenção de estradas", detalha a empresa.