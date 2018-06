Efacec constrói primeiras centrais solares em regime de mercado livre em Portugal

A Efacec foi a empresa escolhida pela Exus Management Partners para a implementação dos primeiros parques solares do país em regime de mercado livre, localizados em Santiago do Cacém e Castelo de Vide.

A Exus Management Partners atribuiu à Efacec dois contratos para as centrais solares PV de Casa Nova (12MWp) e Tendeiros (24MWp) em regime chave na mão (EPC completo com O&M).

Ocupando uma área combinada de cerca de 70 hectares, estas infra-estruturas têm uma capacidade de produção de mais de 70GWh por ano. A operação das centrais solares está prevista para começar ainda este ano.

"Com este contrato a Efacec reforça o seu posicionamento no mercado solar em Portugal, com um ‘player’ importante no mercado das energias renováveis", enfatiza a empresa sediada em Leça do Balio, em comunicado.

Sem adiantar o valor do negócio, a Efacec refere que os dois contratos incluem fornecimento de engenharia, design, "procurement", construção, comissionamento e garantias de máquinas e equipamentos eléctricos associados.

"Tendo em conta que uma habitação em Portugal consome em média 3.700kWh/ano, é possível concluir que as centrais solares fotovoltaicas terão capacidade para fornecer anualmente energia eléctrica a mais cerca de 19 mil casas, resultando numa poupança de cerca de 3,3 ton CO2/ano", frisa a Efacec.