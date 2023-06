Efacec: Garantias de 85 milhões não foram acionadas e "esperamos que não sejam"

O ministro da Economia e do Mar disse, na Grande Entrevista da RTP3, que as garantias de 85 milhões de euros incluídas na injeção que o Estado fez na Efacec não foram acionadas, sublinhando esperar que tal não venha acontecer."As garantias não foram acionadas e esperamos que não sejam. O objetivo é o Estado recuperar [o valor investido] e ao mesmo tempo manter a empresa", afirmou o ministro.O Estado injetou 132 milhões de euros na Efacec, a que se somam mais 85 milhões de euros em garantias. António Costa Silva já tinha referido ter "grande expectativa" de que este valor pode ser recuperado.Questionado sobre o valor da venda da Efacec ao fundo alemão Mutares, o também gestor reiterou que "os negócios não são para se fazer num bazar, na praça pública", sublinhando que em causa está uma "grande empresa tecnológica", que se articula com toda a cadeia no mercado português."Não nos podemos esquecer que [a Mutares] é cotada na bolsa de Frankfurt. Na altura que revelarmos o valor, tudo pode mudar", vincou, comprometendo-se a tornar a informação pública assim que a operação estiver concluída.O processo depende ainda das chamadas condições precedentes, que incluem a autorização da Comissão Europeia, que, por sua vez, exige um teste de mercado, o pronunciamento das autoridades da concorrência e a negociação com os credores financeiros."Tudo o que eu possa dizer agora pode prejudicar esse processo e eu não quero, em prol do interesse público", insistiu.