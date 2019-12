O primeiro modelo elétrico da Porsche, o Taycan, começa a ser entregue em Portugal em março e conta já com 250 pré-reservas. A nível europeu, as pré-encomendas ascendem a 30 mil e a marca já assinou contratos de venda com 10 mil clientes.

O Porsche Taycan 4S, a versão menos potente e mais barata, tem um preço-base em Portugal de 110 mil euros. Já o Taycan Turbo apresenta um valor de 158 mil euros e o Turbo S começa nos 192 mil euros.



Nuno Costa adiantou ao Negócios que a marca espera fechar este ano com 770 a 780 veículos vendidos, uma subida face às 720 unidades de 2018. Isto "apesar da contração que se registou no mercado automóvel em Portugal", assinalou.



Para 2020 a Porsche espera alcançar pela primeira vez as mil unidades vendidas em Portugal, sendo que um quarto das vendas corresponderão ao Taycan, acrescentou o responsável.



Com base nos preços de entrada para o Taycan, as 10 mil unidades com venda já garantida no mercado europeu traduzem-se numa receita bruta de mais de mil milhões de euros para a Porsche.

