Eleven Sports confiante de que acordo com operadoras será fechado em breve

"Estamos a entrar em Portugal com um espírito inovador, num mercado que precisa de ser chocalhado". Foi assim que Pedro Mendonça Pinto, director da Eleven Sports, começou a apresentação da empresa num encontro com jornalistas esta quinta-feira, 9 de Agosto.





A poucos dias de se estrear em Portugal, o canal da Eleven Sports ainda só está garantido na plataforma da Nowo. Isto porque a antiga Cabovisão, que fechou um acordo de licenciamento dos conteúdos da Eleven Sport para Portugal, rejeitou as pospostas iniciais das rivais Meo, Nos e Vodafone. Uma situação que não preocupa a empresa que comprou os direitos da Champions e da Liga espanhola e francesa, entre outras, para o mercado português.





"Acredito que o acordo entre a Nowo e as outras plataformas não deve demorar a chegar a acordo", disse Danny Menken, director-geral da Eleven Sports que está presente em 11 territórios.





Pedro Mendonça Pinto acrescentou que as negociações da Nowo com as outras operadoras estão a decorrer e hão-de ter fumo branco em breve. O arranque do canal da Eleven Sports com emissões regulares está marcado para 15 de Agosto. O outro canal, irá para o ar "pouco tempo depois", acrescentou o responsável sem avançar uma data.





Questionado sobre os motivos que estão a atrasar o acordo, comentou: "É um processo diferente e as pessoas estão num período de adaptação. Mas não há nervosismo ou incerteza da nossa aposta ".





A Eleven Sports não se compromete com números relativos a investimentos ou estimativas de subscritores em Portugal. No encontro com jornalistas, Danny Menken adiantou, contudo, que o número de canais da empresa em Portugal nos próximos tempos podem aaumentar até um total de seis.



Quanto à concorrência, sublinha que "não há qualquer animosidade com a Sport TV. Não há qualquer guerra. É uma rivalidade saudável", atirou Pedro Mendonça Pinto.





No total, nos 11 territórios onde está presente, a Eleven Sports tem 17 milhões de subscritores.



A empresa anunciou também esta quinta-feira que assegurou os direitos da Barça TV e da Liga Espanhola de Basquetebol para Portugal.



(Notícia actualizada às 17h)