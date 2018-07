Aser, uma empresa líder global de investimento em desporto e media.

A Eleven Sports anunciou esta terça-feira que contratou Pedro Pinto, o ex-director de comunicação da UEFA. O ex-jornalista será director não-executivo na estrutura da distribuidora de conteúdos desportivos que entrou de rompante no mercado português ao arrecadar a transmissão da Liga dos Campeões e dos campeonatos espanhol, belga, escocês e alemão.Pedro Pinto será o responsável pela cobertura da Liga dos Campeões da UEFA em Portugal, segundo a informação enviada pela Eleven Sports às redacções. Além disso, o ex-jornalista da CNN e Sport TV irá "gerir as relações com a imprensa e com os detentores de direitos desportivos", assim como "auxiliar a equipa de produção da operadora no mercado português".O português foi jornalista nos Estados Unidos na CNN, tendo depois sido contratado pela Sport TV. Em 2013, Pedro Pinto foi contratado pela UEFA para liderar o seu departamento de comunicação. Foi o porta-voz oficial da organização e apresentou o sorteio e a gala da Liga dos Campeões da UEFA, mas abandonou o cargo em Fevereiro deste ano. De acordo com o Record , apesar de ter saído da estrutura, Pinto continua a ser consultor externo do organismo que tutela o futebol europeu.No comunicado da Eleven Sports, Pedro Pinto garante que a empresa "vai projectar o entretenimento e o conteúdo desportivo para um patamar mais alto em Portugal"."A Eleven está a posicionar-se como um dos principais canais no mercado nacional e promete fazer chegar o entusiasmo pelo desporto a mais adeptos que nunca", argumenta o português.Já o group managing director da empresa, Danny Menken, afirma que "a experiência e conhecimento do mercado desportivo português e internacional do Pedro garante que ele é a pessoa certa para nos ajudar a construir as nossas operações portuguesas".A empresa tem sido notícia este ano primeiro por ter adquirido os direitos de transmissão da Liga dos Campeões e da liga espanhola por três temporadas.A este anúncio seguiram-se vários outros: fechou um acordo com a Nowo para a transmissão desses conteúdos através de canais com uma subscrição de 9,99 euros assim como uma plataforma de streaming online a partir de 15 de Agosto e comprou os direitos da Bundesliga, da Supertaça alemã, da Scottish Ladbrokes Premiership, da Jupiler Pro League da Bélgica, da Supertaça da Bélgica e do canal oficial do Arsenal.A Eleven Sports tem sede em Londres. De acordo com o seu site, a empresa faz parte da