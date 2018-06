Eleven Sports disponibiliza conteúdos desportivos na Nowo e online

A Eleven Sports apresentou oficialmente esta sexta-feira os seus planos para as operações em Portugal, que contarão com dois canais em alta definição (HD) e uma plataforma de streaming online. Para já, os canais televisivos apenas estão disponíveis na Nowo, antiga Cabovisão, mas há negociações em curso com os restantes operadores.

A Eleven Sports anunciou que os clientes portugueses poderão aceder a dois canais HD com transmissão contínua, bem como uma plataforma de streaming online, para aceder aos conteúdos desportivos da empresa. O lançamento está agendado para 15 de Agosto, com a transmissão da Supertaça Europeia em futebol, entre Real Madrid e Atlético Madrid.





O preço da subscrição dos canais da Eleven Sports na Nowo será de 9,99 euros mensais. A inscrição na plataforma de streaming online da Eleven Sports terá um preço idêntico.



"A Nowo é, para já, a única operadora a garantir acesso aos nossos canais em Portugal. As negociações com as restantes operadoras ainda estão a decorrer e do nosso lado tudo faremos para assegurar que é possível a todos os fãs em Portugal assistir às melhores ligas europeias de futebol", disse Danny Menken, Group Managing Director da Eleven Sports, citado no comunicado.



Entre os conteúdos que serão disponibilizados pela Eleven Sports contam-se a Liga dos Campeões e os campeonatos de Espanha (LaLiga) e França (Ligue 1), para além de "muitas outras modalidades desportivas ainda a serem anunciadas", refere a empresa.



Em simultâneo, a Eleven Sports vai lançar um serviço de streaming online, garantindo a cobertura de todo o país. A empresa terá seis canais em directo "para evitar conflitos de horário".



A empresa irá também apostar na expansão em Portugal por via de parcerias com plataformas adicionais, incluindo canais abertos, outros serviços de streaming e grandes grupos de media.



A Eleven Sports anunciou também que irá criar "uma operação local em Portugal" que "inclui instalações de produção de última geração e uma nova abordagem para a análise e conversas em profundidade no estúdio, no estádio e nas redes sociais através de comentadores locais e de uma equipa editorial especializada".