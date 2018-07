Eleven Sports escolheu Nowo porque não é accionista da Sport TV

Por ser independente. É assim que a Eleven Sports justifica a escolha da Nowo para distribuição dos direitos televisivos que adquiriu no futebol. Mas acredita que vai haver acordo com Nos, Meo e Vodafone.

A Eleven Sports, que garantiu para Portugal os direitos televisivos da Champions e de mais ligas europeias, como a espanhola, fez um acordo com a Nowo para esta ficar com a distribuição desses direitos. É pois a Nowo que está a negociar com os restantes operadores para que Nos, Meo e Vodafone possam também transmitir os jogos destas competições.



Pedro Pinto, um dos rostos da Eleven Sports, em entrevista ao Público explica que "escolhemos a Nowo porque é a única operadora independente. É sabido que a Meo, a Vodafone e a Nos são todas accionistas na Sport TV, portanto a Nowo é a única operadora verdadeiramente independente e foi com a qual negociámos e acreditamos que para entrar no mercado português era a única maneira de o fazer de uma forma séria e independente. A Eleven é independente; a Nowo é independente".





Mas não acredita num cenário em que os outros operadores não tenham os conteúdos da Eleven. "Acreditamos plenamente que isso vai acontecer [o acordo com Meo, Nos e Vodafone], porque é inimaginável que a Liga dos Campeões e que a Liga espanhola e que a Liga francesa – mas, principalmente, a Liga dos Campeões – não sejam vistas pela maioria do público português nas operadoras que eles poderão ter em casa".



A Eleven vai iniciar emissões a 15 de Agosto na Nowo, por 9,99 euros, para ver dois canais em alta definição, a que se poderão juntar mais quatro no futuro. "Até lá, esperamos que a Nowo consiga estabelecer um acordo com as outras operadoras". Para já decorrem negociações entre a Nowo e a TVI para um dos jogos por jornada ser transmitido em sinal aberto.