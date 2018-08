Eleven Sports ganha direitos da NFL para Portugal

Reuters

A Eleven Sports continua a baralhar as contas dos direitos televisivos do desporto em Portugal. Depois de ter ‘roubado’ a Liga dos Campeões e a La Liga à Sport TV, esta quinta-feira anunciou que garantiu a aquisição dos direitos de transmissão da NFL em directo.



A parceria com a liga de futebol americana arranca já no próximo dia 7 de Setembro à 1h20 [hora de Portugal], com o jogo de abertura da temporada que opõe os campeões Philadelphia Eagles aos Atlanta Falcons. E inclui ainda a transmissão do Super Bowl, um dos maiores eventos desportivos mundiais ao nível de audiências televisivas. Até agora, era transmitido apenas na Sport TV.



"A NFL é uma das competições mais emocionantes do mundo, com um público apaixonado, e os fãs vão poder desfrutar da melhor acção desde a primeira semana até ao Super Bowl na Eleven Sports", disse Pedro Pinto, director não executivo da empresa, em comunicado enviado às redacções.



O canal da Eleven Sports foi lançado na quarta-feira, no dia 15 de Agosto. Mas foi para o ar apenas na plataforma da Nowo, operadora que fechou um acordo de licenciamento dos conteúdos da empresa para Portugal. Isto porque até ao momento a antiga Cabovisão ainda não fechou acordo com as restantes operadoras.

Como o Negócios tinha noticiado, a Nowo rejeitou as propostas iniciais das rivais Meo, Nos e Vodafone. Uma situação que não preocupa a empresa que comprou os direitos da Champions e das ligas de futebol espanhola e francesa, entre outras, para o mercado português.

"Acredito que o acordo entre a Nowo e as outras plataformas não deve demorar a chegar", disse no passado dia 9 de Agosto Danny Menken, director-geral da Eleven Sports que está presente em 11 territórios.