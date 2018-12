Eleven Sports garante que operação em Portugal se mantém “em pleno”

A Eleven Sports garante que a actividade em Portugal se mantém "em pleno" e que não há qualquer "efeito directo" das notícias sobre o eventual encerramento da operação no Reino Unido.





"Todas as operações da Eleven Sports são independentes nos diversos mercados em que opera. Como tal, a Eleven Sports Portugal mantém a sua actividade em pleno sem quaisquer efeitos directos das notícias tornadas públicas sobre a operação no Reino Unido", disse fonte oficial da subsidiária portuguesa ao Negócios.





Na base das notícias avançadas pela imprensa britânica sobre o risco da Eleven Sports fechar portas no Reino Unido estão alegadas falhas na distribuição dos seus canais por operadores como a Sky, Virgin ou BT e consecutivas perdas crescentes.





Em Portugal, mercado onde entrou este ano, a empresa ainda só está presente na plataforma da Nowo, operadora que ficou responsável pela distribuição destes canais de desporto. Porém, até ao momento, ainda não conseguiram chegar a acordo com mais nenhuma operadora em Portugal. Mas garante que se trata de um mercado "estratégico".





"Temos um portefólio de referência entre as diversas subsidiárias do grupo, e com contratos plurianuais, pelo que a aposta no mercado português continua a ser estratégica para o grupo", acrescentou a mesma fonte oficial da Eleven Sports, controlada pelo dono do clube inglês Leeds United, Andrea Radrizzani.