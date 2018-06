Eleven Sports promete canais de desporto a menos de 10 euros por mês

A Eleven Sports vai lançar dois canais de desporto em Portugal já a partir de Agosto, promentendo que a mensalidade será de até 10 euros por mês, com a possibilidade de desconto em caso de subscrição anual.

A empresa garantiu já os direitos da Liga dos Campeões, da liga espanhola, francesa e outros campeonatos, o que vem ameaçar a liderança da SportTV neste segmento de canais de desporto, que cobra mensalidades entre 9,99 euros e 24,49 euros por mês.

De acordo com o Expresso, a partir de 15 de Agosto, data da Supertaça europeia, a empresa disponibiliza dois canais HD 24/7 e quatro canais pop-up, que funcionam apenas em eventos específicos.

Em declarações ao semanário, o director-geral do grupo, Danny Menken, afirma que a empresa está em negociações com a RTP, SIC e TVI pois "temos algumas obrigações de sinal aberto para a Champions". Mas "nos outros casos não temos intenção de sublicenciar quaisquer direitos."

A Eleven Sports fechou já um acordo com a operadora Nowo, que tem os direitos de distribuição dos canais da empresa, que agora está a negociar com as restantes operadoras para a revenda destes conteúdos, sendo que Danny Menken acredita que o acordo seja alcançado "nas próximas semanas".

A Vodafone, Meo e Nos controla a SportTV em conjunto com a Olivedesportos, o que não preocupa a Eleven Sports. "Como podem fechar o mercado? Como podem dizer aos seus subscritores que não têm a Champions ou a LaLiga?", questiona Danny Menken ao Expresso, acrescentando ter "um bom feeling de que seremos distribuídos em todas as plataformas".

A Eleven Sports quer apostar na produção de conteúdos próprios e vai criar uma equipa local de pequena dimensão e a par da transmissão dos eventos desportivos, quer também disponibilizar nas suas plataformas programas em estúdio como entrevistas, análises pré-jogo, durante o intervalo e depois do jogo, entre outros.