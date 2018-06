Robert Lewandowski é uma das estrela da Liga Alemã. Getty Images

Bundesliga, da Supertaça alemã,

da Scottish Ladbrokes Premiership, da

Jupiler Pro League da Bélgica, da Supertaça da Bélgica e do canal oficial do Arsenal, avança a empresa em comunicado.

No que toca às competições alemãs, os direitos foram assegurados apenas a partir de 2019. As restantes serão transmitidas "em directo e em exclusivo" já no arranque da época 2018/2019. Todos os contractos têm a duração de dois anos, com excepção do canal do Arsenal, cuja duração do acordo não é especificada.

A Eleven Sports entrou no mercado português em Maio, com a compra dos direitos exclusivos da Liga dos Campeões da UEFA, LaLiga (Espanha) e Ligue 1 (França). A Nowo foi o parceiro escolhido pela Eleven para fazer chegar o "conteúdo premium da Eleven Sports a todos os fãs", relembra a empresa.

A Eleven Sports entrou no mercado português em Maio, com a compra dos direitos exclusivos da Liga dos Campeões da UEFA, LaLiga (Espanha) e Ligue 1 (França). A Nowo foi o parceiro escolhido pela Eleven para fazer chegar o "conteúdo premium da Eleven Sports a todos os fãs", relembra a empresa. Nas próximas semanas vamos acrescentar mais conteúdo desportivo não relacionado com futebol para criar uma oferta atractiva para todos os fãs do desporto em Portugal".