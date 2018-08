Eleven Sports vai transmitir campeonato alemão já esta época

A Eleven Sports tinha fechado um acordo para a transmissão da liga alemã em Portugal durante duas épocas, a partir do próximo ano. Mas esta terça-feira, 21 de Agosto, anunciou que "o contrato foi alargado para ter início já esta temporada", segundo o comunicado enviado para as redacções.

O campeonato alemão vai começar esta sexta-feira, 24 de Agosto, aumentando assim para três o número de temporadas da liga alemã que serão transmitidas pela Eleven Sports em Portugal.

Esta distribuidora de conteúdos desportivos entrou no mercado nacional este ano, com o arranque oficial a 15 de Agosto com o lançamento do primeiro canal. A empresa, que está presente em 11 territórios, escolheu a Nowo para distribuir os seus conteúdos em Portugal. As negociações da expansão dos seus canais a outras operadoras estão a ser realizadas pela antiga Cabovisão.

Este ano, a Eleven Sports surpreendeu tudo e todos ao anunciar que tinha comprado para Portugal os direitos da Liga dos Campeões, tendo posteriormente anunciado que ganhou os direitos de transmissão das ligas espanhola, francesa, alemã (a partir de 2019), entre outras.



A Eleven Sports contratou o português Pedro Pinto (na foto), o ex-director de comunicação da UEFA, para director não-executivo.