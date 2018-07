Eliminação de Inglaterra no Mundial poupou milhões às casas de apostas

Nem todos em Inglaterra ficaram tristes com a derrota da selecção de futebol do país do Mundial de 2018. Para as casas de apostas, a derrota de Inglaterra contra a Croácia evitou o pagamento de milhões de euros que poderiam ter de desembolsar.

Reuters

Antes do campeonato do Mundo ter começado, empresas como a Paddy Power Betfair e a William Hill ofereciam "odds" de 16-1 para a Inglaterra vencer o troféu, no dia 15 de Julho. Ou seja, quem tivesse investido uma libra iria ganhar 16 se a Inglaterra vencesse o mundial.

Uma corrida de apostas patrióticas e o avanço da equipa na competição deixou nas mãos das casas de apostas potenciais atribuições de prémios de "dezenas de milhões" de libras, segundo Simon Clare, porta-voz da Coral, uma casa de apostas comprada este ano pela GVC Holdings.

Com o resultado desta quarta-feira, 11 de Julho, com Inglaterra a perder frente à Croácia, houve um suspiro de alívio. E esta realidade é visível na negociação bolsista. As acções da Paddy Power sobem mais de 2%, enquanto os títulos da GVC e da William Hill ganham quase 1,5%.