Elon Musk investe 25 milhões em acções da Tesla

O CEO da Tesla, Elon Musk (na foto), comprou cerca de 72.500 acções da empresa entre terça e quarta-feira desta semana, o que equivale a 24,9 milhões de dólares (21,1 milhões de euros), segundo avança a CNBC.



Musk é agora dono de 19% da Tesla, o que o torna no maior accionista da empresa. A compra aconteceu num período em que as acções da fabricante de automóveis eléctricos foram negociadas no mercado entre o 342 dólares e os 347 dólares.



O anúncio da aquisição das acções por parte do líder da Tesla acontece depois da empresa ter revelado que vai eliminar 9% dos postos de trabalho actualmente existentes, prosseguindo com o plano de reestruturação traçado por Musk com o objectivo de atingir lucros anuais.



O CEO da fabricante de veículos eléctricos explicou que nos últimos anos o rápido crescimento da empresa criou uma "duplicação de papéis" e fez com que algumas funções deixassem de se justificar, de acordo com um comunicado interno citado pela agência de informação.



Já no início de Maio, o líder da Tesla tinha comprado cerca de 33.000 acções da companhia, na altura o equivalente a 10 milhões de dólares.



Ao adquirir as acções da própria empresa, o empresário reafirma junto de funcionários e investidores que está optimista em relação ao futuro da empresa e faz com que aumente a especulação de que a Tesla se prepara para atingir as metas cruciais de produção do Modelo 3.



Na semana passada, Elon Musk anunciou mesmo que a Tesla irá, "muito provavelmente", atingir a meta de produção do Model 3, que é de 5.000 veículos deste modelo por semana. E considera que esse ritmo de produção poderá ser alcançado já em finais deste mês.



Os investidores parecem ter recebido bem esta notícia, uma vez que as acções da Tesla estão, neste momento, a valorizar 2,28% para os 352,625 dólares.