Elsa atraca 170 participações na Tranquilidade

Até ao final da manhã desta sexta-feira, 20 de dezembro, a Tranquilidade tinha já recebido cerca de 170 participações de sinistro como resultado da passagem da depressão Elsa pelo território português, anunciou a seguradora, em comunicado.

Participações "com incidência ao nível das habitações e nas áreas de comércio e indústria", sendo que "as zonas mais afetadas até agora estão localizadas na região norte do país, designadamente Braga, Guimarães, Porto, Penafiel e Vila Nova de Famalicão", avança a Tranquilidade.

Como se prevê que condições meteorológicas adversas se possam manter nos próximos dias, com a chegada da depressão Fabien, que atingirá Portugal principalmente no sábado, a seguradora garante que "vai reforçar as equipas no terreno, com o objetivo de manter um elevado nível de serviço e dar respostas rápidas"

A Tranquilidade integra a Seguradoras Unidas, grupo que detém, entre outros ativos, a Açoreana e a Logo, e que está em processo de venda pela norte-americana Apollo ao grupo italiano Generali.