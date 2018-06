Elsa Judas: "Rui Patrício só pode jogar no Benfica ou no Wolverhampton"

Elsa Judas, presidente da comissão transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, afirmou este domingo, citada pelo Record , que Benfica e Wolverhampton são os dois únicos clubes que podem acolher Rui Patrício após o guarda-redes ter invocado a rescisão de contrato por justa causa."Nenhum clube honesto, sério e de boa-fé… Só há dois clubes onde o Rui Patrício pode jogar. Em Portugal é no Benfica, pelos motivos que todos conhecemos. Estamos a falar em lealdade, ética, valores desconhecidos nessa instituição - o FC Porto disse claramente que não assumia essa responsabilidade. E no estrangeiro, o Wolverhampton", referiu Elsa Judas na Sporting TV.A responsável leonina adiantou ainda que, caso não venha a verificar-se a justa causa alegada pelos jogadores, estes vão ter de pagar uma indemnização ao Sporting: "Não há clube nenhum no mundo que queira suportar o valor das cláusulas, por exemplo do Bruno Fernandes. São só 100 milhões. O valor de mercado é aproximado [à cláusula]".