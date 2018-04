A Embraer registou um prejuízo de 9,46 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, em contraste com os lucros de 39,8 milhões de euros registados em igual período de 2017, anunciou esta sexta-feira a fabricante brasileira de aeronaves.

No primeiro trimestre de 2017, foram entregues 18 aeronaves comerciais e 15 executivas, face à entrega de 14 aeronaves comerciais e 11 executivas entre Janeiro e Março deste ano.



Por sua vez, o resultado operacional (EBITDA) fixou-se em 69,12 milhões de euros (292,9 milhões de reais).



A Embraer tem duas fábricas em Évora, nas quais já investiu mais de 200 milhões de euros, e um centro de engenharia e tecnologia. A totalidade do que produz é para exportação, essencialmente para a casa-mãe no Brasil.

A Embraer registou um resultado negativo de 9,46 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, o que compara com os lucros de 39,8 milhões de euros obtidos em igual período de 2017, anunciou esta sexta-feira a fabricante brasileira de aeronaves.Os resultados contrastam ainda com os 32,2 milhões de euros (136,6 milhões de reais) registados nos últimos três meses do ano passado.Citada pela agência EFE, a empresa esclareceu que a receita bruta permaneceu "praticamente estável", apesar da redução no número de entregas de aeronaves.