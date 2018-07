A fabricante brasileira de aeronaves Embraer informou esta terça-feira que registou um prejuízo de 467 milhões de reais no segundo trimestre do ano. O valor compara com lucros de 200,9 milhões de reais um ano antes.

O resultado operacional medido pelo EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa no segundo trimestre recuou para 599,1 milhões de reais (136,1 milhões de euros) face a 803,4 milhões de reais (182,5 milhões de euros) obtidos no mesmo período de 2017.



Já a receita líquida da empresa alcançou 4,5 mil milhões de reais, apresentando 20% de queda em relação ao mesmo período de 2017 quando o montante foi de 5,7 mil milhões de reais (1,2 mil milhões de euros).



A Embraer justificou que a queda da receita aconteceu "em função de um menor número de entregas nos segmentos de aviação comercial e executiva e uma queda significativa na receita do segmento de defesa e segurança como resultado da revisão da base de custos do contrato de desenvolvimento do avião militar KC-390."



De acordo com o balanço, a dívida líquida da empresa subiu em relação ao ano anterior e atingiu 2,7 mil milhões de reais (610 milhões de euros) em junho.



A Embraer e a gigante de aviação Boeing anunciaram no início do mês um acordo para criar uma nova empresa para a fabricação de aeronaves comerciais avaliada em 4,75 mil milhões de dólares (4 mil milhões de euros) da qual a Boeing controlará 80% das ações.



O acordo ampliará a presença da Boeing no mercado externo e neutraliza a parceria entre a canadiana Bombardier e a europeia Airbus.



Sobre esta negociação, a Embraer destacou que "espera que esta transacção seja concluída até o final de 2019 e, uma vez finalizada", traga "recursos significativos em caixa para reforçar o balanço patrimonial da Embraer e gerar lucros significativos aos seus accionistas."





