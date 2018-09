Emergentes ditam a maior queda semanal da Mota-Engil em 10 anos

A semana foi negra para as bolsas, muito devido às crises que estão a afectar alguns países emergentes, como a Argentina, a África do Sul e Turquia. Na bolsa nacional, a Mota-Engil foi a grande derrotada, com uma queda de quase 20%.

A semana foi marcada por quedas avultadas nas bolsas devido aos receios em torno das economias emergentes, com especial enfoque na Argentina, na Turquia, na África do Sul e no Brasil.

O PSI-20 perdeu 3,5% esta semana, recuando para mínimos de Novembro de 2017, com todas as cotadas a desvalorizar, mas a Mota-Engil foi, de longe, a mais penalizada. As acções da Mota-Engil recuaram quase 20% neste período. Esta é a maior desvalorização semanal da empresa liderada por Gonçalo Moura Martins (na foto) desde Outubro de 2008, período marcado pela crise financeira mundial, que se seguiu ao colapso do Lehman Brothers.