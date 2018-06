Emirates quer separação de bagagens robotizada em aeroportos

A Emirates, a maior empresa aérea de longo curso do mundo, não consegue entender porque é que os robôs - como os usados nos armazéns da Amazon - ainda não estão a gerir as bagagens nos aeroportos.

Numa descrição do que a automação, a inteligência artificial e o big data são capazes de fazer no sector aéreo, o presidente da empresa, Tim Clark, apresentou uma visão na qual os robôs, sem necessidade de intervenção humana, identificariam malas, as colocariam em recipientes prescritos e depois as retiravam dos aviões. Este conceito também inclui a redução daquela que ainda é a parte mais trabalhosa do voo - o controlo central de segurança.

"Tudo se faria com tecnologia actual", disse aos jornalistas, em Sidney, na reunião geral anual da Associação Internacional de Transportes Aéreos. "Somos realmente capazes de fazer isto." O processo como um todo desde a chegada ao aeroporto, passando pelo check-in e pelo controlo de imigração até as portas de embarque, tornar-se-ia mais harmonioso e directo, disse.