Emirates voa para o Porto a partir de julho

A Emirates também vai voar a partir do Porto, anunciou a companhia aérea do Dubai, esta terça-feira 19 de fevereiro.

A rota Porto-Dubai, com inauguração prevista para 2 de julho próximo, far-se-á quatro vezes por semana - às terças, quintas, sábados e domingos.

O voo EK197 partirá do Dubai às 9:15 e chegará ao Porto às 14:30, enquanto o voo de regresso, o EK198, partirá do Porto às 17:35 e aterrará no Dubai às 4:15 da manhã seguinte, informou a empresa, em comunicado.

O voo Porto-Dubai será operado por um Boeing 777-300ER, que irá oferecer oito suítes privadas na primeira classe, 42 assentos na classe executiva e 310 na classe económica.

A companhia aérea do Dubai sublinha que "não só o Porto beneficiará, que é uma das mais importantes áreas urbanas, como também Espanha, nomeadamente cidades como Vigo e Santiago de Compostela, pela proximidade ao Porto".

Na aeronave que fará a rota Porto-Dubai, a Emirates SkyCargo irá oferecer até 18 toneladas de capacidade de carga, constituindo uma oportunidade para as exportadoras portuguesas, sublinha a companhia aérea, que, recorde-se, voa atualmente duas vezes por dia para Lisboa.

"O Porto está atualmente a desfrutar de maiores níveis de turismo, o que acaba por se refletir no crescimento do número de visitantes para Portugal como um todo. A introdução deste novo voo, juntamente com o nosso serviço de dois voos diários para Lisboa, ajudará a satisfazer esta crescente procura de passageiros que viajam em lazer e em negócios, bem como a proporcionar-lhes mais opções, maior flexibilidade e conectividade ao viajar para Portugal", afirmou Tim Clark, Presidente da Emirates Airline.