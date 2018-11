A SAD liderada por Frederico Varandas indicou também, no prospecto, ter "já garantidos fundos próprios decorrentes da sua actividade operacional, no valor de 15 milhões de euros". "Em caso de subscrição incompleta da oferta, a Sporting SAD diligenciará junto das suas fontes habituais de financiamento com vista a obter os recursos necessários para cumprimento dos seus objectivos, designadamente mediante financiamento bancário", acrescenta.



Quando, a 26 de Outubro, a SAD indicou estar a proceder à "estruturação e montagem de um novo empréstimo obrigacionista" a sua administração classificou a operação como "fundamental para o cumprimento de compromissos financeiros da sociedade".



A oferta decorre até às 15:00 de 22 de Novembro e os resultados são apurados no dia seguinte.

A emissão obrigacionista lançada pela Sporting SAD a 12 de Novembro contava, após dois dias de comercialização, com uma procura de quase 15 milhões de euros, apurou o Negócios. Este valor é o limite mínimo estabelecido pela SAD "leonina" para que a emissão seja válida.De acordo com o prospecto do empréstimo obrigacionista, divulgado a 11 de Novembro, a operação tem um valor de até 30 milhões de euros, maturidade de três anos e uma taxa de juro de 5,25%. O valor da emissão pode ser aumentado por decisão da SAD, até 16 de Novembro, para um valor máximo de 60 milhões. O Negócios apurou que a administração da SAD não pondera elevar o valor do empréstimo para esses valores, admitindo, no máximo, que a emissão ascenda a 35 ou 40 milhões de euros.A sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting tem de proceder ao reembolso de um empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros a 26 de Novembro. Esse empréstimo, que originalmente vencia a 25 de Maio, veio a ser prolongado por mais seis meses.