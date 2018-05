Empresa chinesa compra accionista da SUMA e EGF

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada do acordo para a compra da totalidade da espanhola Urbaser pela chinesa China Tianying. A Urbaser está presente em Portugal através de uma subsidiária e é accionista na SUMA - Ambiente e Serviços e na Empresa Geral de Fomento (EGF).

Correio da Manhã

A Autoridade da Concorrência foi notificada a 18 de Maio de um acordo para a aquisição da totalidade da espanhola Urbaser pelos chineses da China Tianying, de acordo com um aviso publicado esta quinta-feira, 24 de Maio.

A empresa espanhola de serviços urbanos e tratamento de resíduos está presente em Portugal através de uma subsidiária, bem como por via das participações que detém na SUMA - Ambiente e Serviços e na Empresa Geral de Fomento (EGF), onde é accionista de referência juntamente com a Mota-Engil.

De acordo com o aviso publicado pelo regulador na quinta-feira, terceiros interessados na operação em causa deverão remeter à Adc quaisquer observações no prazo de 10 dias úteis.



O grupo chinês de tratamento de resíduos adquiriu em finais do ano passado o controlo exclusivo da Groupama Seguros de Vida e da Groupama Seguros.